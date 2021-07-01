內地增12宗確診　均為境外輸入

國家衞健委周四（7月1日）通報稱，內地前一日新增12宗境外輸入病例，無新增死亡病例，目前累計確診91,792宗，其中4,636人死亡。廣東省上月爆多宗本土確診，已連續9日本土零確診。國家衞健委專家周三（6月30日）表示，廣州、深圳及東莞三地的社區傳播均已阻斷。

通報顯示，新增的病例分別為福建3宗，上海、安徽、四川和雲南各2宗，陝西1宗；另新增19名無症狀感染者。目前仍有438名患者需留院隔離治療，其中8人為重症病例。

國家衞健委專家周三表示，上周二（29日）以來，超過6,000萬人次進行核酸檢測，未發現確診患者，局部管控區域已逐步恢復常態生活與生產。廣東至今累計有129名患者出院或解除隔離，在院治療或隔離感染者降至61人，重症及危重型患者全部清零。

專家強調，今次疫情，廣州及東莞患者帶印度Delta變種病毒，深圳患者則帶英國Alpha變種病毒，通過本次廣東疫情處置，探索有效應對Delta及Alpha變種病毒的新方法及經驗。