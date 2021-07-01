美媒揭中國建逾百導彈發射井　擴核能力抗美

美國《華盛頓郵報》周四（1日）報道，中國已開始在西北部的甘肅玉門市附近沙漠地區，建造100多個洲際彈道導彈發射井。有美國獨立專家認為，這種大規模工程可能意味中方正大幅擴展核能力，抗衡美國。中國外交部和中國駐美國大使館未有回應；美國國防部亦拒絕置評，或透露美國對中國核項目的情報評估。

報道援引美國加州詹姆斯‧馬丁核不擴散研究中心獲得的商業衞星圖像顯示，覆蓋玉門西部和西南部的數百平方公里沙漠盆地，有119個幾乎一樣的工地正在動工，特徵與中國現有搭載核彈頭的彈道導彈發射設施相似。建築工地分成兩塊，每個發射場之間相隔約3.2公里，有一層巨大的圓頂狀覆蓋物掩蓋，沒有圓頂的地方可見地面有圓坑。有工地疑是未建成的控制中心。

研究中心東亞核不擴散項目主任劉易斯（Jeffrey Lewis）相信，這些發射井可能是為中國東風41洲際彈道導彈設計。雖然準備需時數月，但工地的主要挖掘工作今年初已開始。劉易斯指這種導彈可搭載多枚彈頭，最大射程宣稱達1.5萬公里，美國大陸或納入其射程內。他形容項目的規模令人難以置信，表明中方努力加強核威懾的可信性，建立能經受美國首次打擊的足夠核力量，從而擊敗美國的導彈防禦系統。一旦建成，將代表中國在核武庫上的歷史性轉變。

劉易斯另指出，這些發射井易遭精確制導導彈摧毀，認為中國可能正策劃一場騙局，通過發射井網絡隱藏其最強大武器，如相對小量的彈頭。劉易斯表示，這麼多新發射井的突然出現可能會加大美國官員加快推進美國武器庫現代化的壓力，形容美方正陷入一場主要由美國投資和導彈防禦驅動的軍備競賽。

報道指，中國擁有的核武器數量，相對總共擁有超過1.1萬枚核彈頭的美俄兩國少，只有250至350枚。中國過去曾部署過誘餌發射井，故用於這些發射井的新導彈實際數量未明，但估計可能只有很少。五角大樓表示，其報告和分析人士此前曾對中國增建導彈發射井表示擔憂，國防部領導層已作證並公開談論中國不斷增長的核能力，預計未來10年將增加一倍或以上。五角大樓早前宣布未來20年對美國核武器和運載系統進行大規模升級計劃，包括一種新的空中發射巡航導彈和至少兩種新型彈頭。