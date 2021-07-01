台修法鼓勵生育　本月起提高育嬰津貼增產檢假

台灣為挽救低生育率，行政院周四（1日）通過《性別工作平等法》、《就業保險法》等修法草案，提高育嬰留職停薪津貼、放寬產檢假薪金補助、擴大試管嬰兒補助等。新制於本月起實施。

行政院當通過的政策包括，未來夫婦可同時申請育嬰假，同時申請育嬰留職停薪津貼，包括勞工、公教人員育嬰留職停薪津貼，由現行的薪金6成提高至8成。僱員在子女滿3歲前，如果有少於6個月育嬰留職停薪需求可提出申請，每次不得少於30日，且少於6個月的育嬰留職停薪申請以2次為限。至於彈性工時部分，僱員若受僱於未滿30人的事業單位，為撫育未滿3歲子女，7月起可經勞資協商，可適用《性別工作平等法》有關減少1小時工時或調整工作時間規定。

新制將育兒津貼、公共化託育補助各調高1,000元新台幣（約280港元），另放寬產檢假薪金補助，將產檢假由現行5日增至7日，同時將免費產檢由10次增至14次，新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次超聲波檢查。

新制又擴大試管嬰兒補助，夫婦只須一方為台籍，且妻子年齡未滿45歲，首次申請補助上限10萬元（約2.8萬港元），再次申請上限6萬元（約1.7萬港元），每胎最多6次。