美日秘密備戰　應對釣魚島及台海衝突

台海局勢近年持續緊張。英國《金融時報》周四（7月1日）報道，為應對中國大陸與台灣一旦發生衝突，美國與日本一直舉行秘密和聯合軍事演習，已由美國前總統特朗普及日本前首相安倍晉三執政末年開始，延續至現在的美國拜登政府及日本菅義偉政府。有官員認為，美日台迫切需建立三方共享機制，以獲取最新的解放軍情報。

報道引述知情人士指，美日軍方持續聯合規劃應對東海與南海可能發生的衝突，雙邊合作包括美國軍方和日本自衞隊曾在南海舉行聯合救災演練，以及在釣魚島（日稱尖閣諸島）附近舉行更多軍演，美日最終目標是為台灣制訂一個統一作戰計劃。美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）表示，這些演練都有高度可替代性，例如救災兩棲登陸演練，將可直接適用於釣魚島或台海周邊任何衝突。

報道又指，美日外交官正研究有關聯合軍事行動的法律問題，包括進入基地，以及美軍與中國發生衝突時，日本可能提供的後勤支援。因為若台灣爆發戰爭，美方將依賴日本空軍基地，中方為牽制美國可能試圖摧毀日方基地，增加東京被捲入衝突的可能性。消息官員表示，美台和美日分別共享訊息，目前沒有直接的三方共享，美日迫切需和台灣建立關於大陸海軍和空軍行動資訊的三方共享機制，尤其是宮古海峽到台灣東部一帶，東北邊有日本監控，西南方則有台灣掌握。

2019年因應大陸對台灣及釣魚島威脅日益增加，時任日揆安倍晉三決定擴大軍事計劃，應對中方強硬行動。消息指。美日台三方曾在2017年同意共享軍機代碼以辨別友軍。而自拜登上台後，日方愈發高調關注台海，甚至公開承認保衞台灣等同於保衞日本，兩國合作顯著加強。另外，日本補給艦濱名號周二（6月29日）與印度反潛護衞艦基爾丹號（INS Kiltan）在東海實施聯合訓練，日媒指此舉罕見，應是為牽制在印太地區加強活動的大陸。