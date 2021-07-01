慶祝大會放10萬氣球與和平鴿　放飛員選拔嚴謹

內地周四（1日）上午舉行慶祝中共建黨100周年大會，臨近尾聲廣場上10萬個氣球升空，又放飛10萬隻和平鴿。內媒同日表示，氣球與和平鴿放飛員有身高、身材等多項選拔標準、訓練過程和放飛秘訣。

為此次慶祝大會，當局從北京警察學院2,100多名在校生選出600名氣球放飛員，入選者身高須在1.75米以上，形象好、精神面貌佳，同時不能太瘦弱。期間他們需支撐高達2.8米、由金屬製成的氣球籠，再將籠頂對開的籠蓋掀開。訓練期間，他們需每天堅持5公里跑步和體能訓練，還要額外練習站姿和坐姿。

氣球放飛員除要負責放氣球外，另需提前為氣球充氣。按照大會流程安排，10萬個氣球的充氣綁好的時間僅有一個半小時，放飛員要控制氣球統一尺寸和速度要快。他們經近1個月的訓練，基本可3秒綁好一個氣球。氣球放飛時，他們有「757」秘訣，先在心中默數7秒，勻速拉拽7下「窗簾繩」，然後停頓5秒，緊接着再勻速拉拽7下「窗簾繩」，令氣球分批升空。

另外，和平鴿放飛員的訓練難度稍低一點，但為了實現鴿籠「同一秒」開啟，被選中的100名和平鴿放飛員自5月起開始訓練，苦練開籠動作，讓16輛鴿籠車的籠門要分秒不差同時開啟。