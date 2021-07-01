台疫情三級警戒未止　幼稚園停課臨倒閉潮

台灣新冠肺炎稍緩，國民黨周四（7月1日）聯同幼稚園、補習社從業員召開視像記者會，形容疫情下各校被迫停課、服務停擺、支薪困難，呼籲教育部加速審查紓困補助程序，否則將引發倒閉潮。

台灣5月爆發大規模新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心同月19日起宣布三級警戒，各級學校及幼稚園一直停課，措施最早7月12日才能解除。雖然教育部允許幼稚園網上授課，但成效備受質疑，導致多數幼稚園服務被迫停擺。同時，由於人事費用、營運費用相當龐大，已有私立幼稚園不堪財政壓力而倒閉。

目前，教育部向幼稚園按每名員工每月最多1.3萬元新台幣（約3,600港元）提供支薪補貼，猶如杯水車薪，且申請手續繁複，令幼稚園方無法即時周轉。當局亦未有向幼稚園提供經營補貼，導致出現園方倒閉、家長退校、教師失業的惡性循環。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣指出，教育部要求幼稚園和補習班先向家長全額收費，以證明客戶身份，才能申請紓困補助。此舉卻會令家長質疑收費原因，造成家長與機構矛盾對立。中華補習教育事業協會理事長謝智芳警告，若紓困補助至9月仍未入帳，2成小型補習班將倒閉。