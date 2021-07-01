習近平：中國全面建成小康社會　全國GDP突破100萬億人民幣

中共中央總書記、國家主席習近平周四（7月1日）在中共建黨100周年大會上宣布，中國已全面建成小康社會，實現了第一個百年奮鬥目標，人民生活水平顯著提高。在2020年，中國國內生產總值（GDP）已突破100萬億元人民幣（約120萬億港元），中國人均GDP達1.27萬美元（約9.9萬港元）。

今年的十四五規​​劃綱要明確指出，2020年，中國在全面建成小康社會上已取得決定性成就。其中包括在決戰脫貧攻堅取得全面勝利，2015年時的5,575萬農村貧困人口已全部實現脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題得到歷史性解決，完成消除絕對貧困的艱巨任務，創造了人類減貧史上的奇迹。

1979年12月，已故中共領導人鄧小平在會見外賓時，首次提出「小康」概念，指在溫飽的基礎上，人民生活質素進一步提高，達到豐衣足食。具體目標為在上世紀末，中國人均GDP由1990年的400至500美元（約3,120至3,900港元），提升至800至1,000美元（約6,240至7,800港元）。

十四五規​​劃綱要形容，時至今日，中國教育公平和質素已有較大提升，高等教育進入普及化階段，城鎮新增就業超過6,000萬人，基本醫療保險覆蓋超過13億人，基本養老保險覆蓋近10億人，建成世界上規模最大的社會保障體系。此外，中國農業現代化穩步推進，糧食年產量連續穩定在1.3萬億斤以上。1億農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶目標順利實現，令區域重大戰略紮實推進。

2017年10月，習近平在中共十九大提出新時代中國特色社會主義發展的戰略安排，目標從2020年到本世紀中葉分兩個階段，實現全面建成社會主義現代化強國。按照戰略，中國在2020年要全面建成小康社會，到2035年基本實現現代化，再在2050年全面建成社會主義現代化強國。