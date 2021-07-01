多款軍機劃過天安門上空　規格屬解放軍先進水平

內地周四（1日）舉行慶祝中共建黨100周年大會，多架軍機先後亮相，展現中國在軍事方面的實力。15架殲20戰機、10架殲10戰機、共29架直10武裝直升機及直19輕型武裝直升機，以及新研製的直8L運輸直升機先後劃過北京天安門上空，軍機規格均屬解放軍先進的水平。

直10為解放軍陸軍航空兵部隊的軍機，在2012年11月首次正式曝光並投入服務，是解放軍第一種專業武裝直升機，一改軍隊長久依賴改裝法國海豚直升機的做法。機體可載兩名飛行員，機身長14.15米，旋翼直徑為13米，可以在每秒超過12米的速度攀升至最高6,400米，飛行速度可達每小時300公里。機上配有旋轉式機炮塔，兩側的短翼亦可掛載反坦克導彈及空對空導彈。

另外，直19是輕型武裝偵察直升機，可載兩名飛行員，在2010年5月首試飛，並在2012年11月正式曝光。機體具備基本攻擊能力，可掛載天燕90短程空對空導彈、槍管及火箭炮管。直19機身長12米，高4.01米，最高飛行速度達每小時280公里，最大飛行範圍為700公里，攀升速度為每秒9米，可攀升至最高2,400米。

殲10戰鬥機為中國自主研發，首個可媲美西方戰機戰鬥力的戰機，2003年編進解放軍空軍，屬單引擎、雙座位、全天候多功能戰鬥機。殲10在1986年起研製，以應付當時對新一代戰鬥機的需求，屬第4代多用途戰機。機身長16.43米，翼展9.75米，高空飛行速度達2馬赫，行戰半徑超過1,200公里，可搭配短程至中程空對空導彈。

至於甚少亮相的殲20戰鬥機，則是解放軍第5代雙發重型隱形戰鬥機，接替殲10等第4代空中優勢戰機，以類似美軍F22戰機的銀灰色塗裝，自2017年3月起正式進入空軍序列，並在2018年2月列裝空軍作戰部隊；同年11月首次亮相。殲20機身長達20.8米，翼展12.88米，高空飛行速度提升至2.55馬赫，更可搭配遠至近距離空對空導彈，最大航程達6,000公里，可載一名飛行員。殲20投入服務，象徵中國為繼美國後，第2個完成第5代戰鬥機階段的國家。

首次正式公開亮相的直8L運輸直升機，為直8直升機系列最新改進的型號，由以往機艙的1.8米寬度加至2.4米，被外界稱為「寬體直8」。新機體改善直8機艙空間不足，無法裝載重型武器的問題，令機體可以運載陸軍航空兵的車輛等裝備，是解放軍首款15噸級運輸直升機。

中共成立100周年慶祝大會登場國產軍備簡介

●殲20戰機

特點：第5代雙引擎重型隱形戰機

長度：20.8米

翼展：12.88米

速度：2.55馬赫

武器：空對空導彈

●殲10戰機

特點：中國首款媲美西方戰機的國產戰機

長度：16.43米

翼展：9.75米

速度：2馬赫

武器：空對空導彈、空對地導彈

●直10武裝直升機

特點：中國首款專用武裝直升機

長度：14.15米

旋翼直徑：13米

速度：每小時300公里

武器：機炮、反坦克導彈及空對空導彈

●直19武裝偵察直升機

特點：輕型武裝偵察直升機

長度：12米

旋翼直徑：11.93米

速度：每小時280公里

武器：機炮、反坦克導彈及空對空導彈

●直8L運輸直升機

特點：直8直升機系列最新改進型號

詳細規格不明，有指重量達15噸，機艙可以容納「山貓」突擊車