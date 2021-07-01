全台大部分水庫危機解除　剩兩個仍處橙色警戒

經過6月梅雨季後，台灣水情危機終於解除，上月底嚴重缺水的中南部水庫，在6月最後一天幾乎都解除「橙色警戒」，恢復為水藍色。但截至目前為止，還有兩座水庫處於橙色警戒狀態，分別是竹苗永和山水庫與台中德基水庫。

根據水利署最新資訊，截至周三(30日)晚上8時，曾文水庫蓄水量已經來到53%、2.7億噸，南化水庫持續滿水位100%，烏山頭水庫也突破80%大關；中部的寶二、日月潭、湖山、仁義潭水庫也全都在97%以上。

然而竹苗永和山水庫與台中德基水庫，蓄水量分別為47.6%與33.8%。究其原因，永和山水庫進水效率不佳，與不遠的寶二水庫相比，足足少了13.5噸，是兩座水庫蓄水量天差地遠的原因。至於德基水庫，因集水區下雨情況不佳，雖然水位持續上升，但依舊吃緊。

至於不少網友關心的高雄阿公店水庫，蓄水量目前僅有3.9%，但屬於正常現象。因阿公店水庫是全台唯一以防洪為目的的水庫，且淤積嚴重，已停止供應民生用水，因此水庫必須不斷保持放水狀態。

由於水情改善，農水署署長蔡昇甫周三表示，經濟部旱災緊急應變小組工作會議已決議，全台共31萬公頃的灌區二期作將如期供灌。