台增16人接種疫苗後去世　女嬰哺母乳猝亡列通報案例

台灣接種疫苗後猝亡事件持續不斷。中央流行疫情指揮中心周四（7月1日）公布，當地前一日再新增16宗疫苗接種後死亡事件，全台累計已271人死亡。而早前雲林縣一名母親注射疫苗後餵哺母乳，其2個月大的女嬰卻在翌日猝亡，引起社會關注。指揮中心同日公布，女嬰死亡個案解剖結果，初步研判死因與上呼吸道感染有關。

指揮中心發言人莊人祥表示，周三（6月30日）有8女8男在接種疫苗後猝亡，其中9人為75歲以上長者，目前全台累計133名女性、138名男性在接種疫苗後去世，最年輕的個案為2個月大嬰兒。當局目前已累積解剖61宗個案的死者遺體，其中有45人與慢性病有關，另有2人仍待釐清。

而在上月21日晚，雲林縣一名母親當天下午4時許接種疫苗，晚間時擠母乳餵哺2個月大的女嬰，隔天凌晨發現後者口腔冒血、無生命迹象，送醫後不治，家屬質疑是否與施打疫苗後哺乳有關。莊人祥說明指，幼嬰經過解剖發現是上呼吸道感染、雙肺有大葉性肺炎，亦列入施打疫苗嚴重不良死亡通報案例。