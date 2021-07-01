中共建黨100周年　內地各省市舉辦慶祝活動

今天（7月1日）是中國共產黨成立100周年，除了在北京天安門廣場舉行的慶祝大會外，內地各省市的官方和民間亦有舉行活動，以表祝福。同晚，官媒中央廣播電視總台播出周年文藝演出《偉大征程》，以表演舞蹈及歌曲的方式見證共產黨建黨歷史，並透過節目與民眾一同慶賀。

其中在上海浦東新區，有警用直升機當日上午懸掛黨旗巡遊黃浦江上空，並由兩架警用直升機在後方護航，呈「品」字編隊飛行，期間更圍繞浦東陸家嘴的東方明珠廣播電視塔等著名建築物旁，吸引市民和遊客駐足仰望。

而在廣東廣州，1,000架無人機編隊周三（6月30日）晚上在海心沙上空飛行表演。表演中，無人機排列成多個標誌性圖案，包括共產黨黨徽、中國國旗、北京天安門廣場、解放軍駐港部隊、中國太空站天和核心艙等。此外，廣州珠江畔區域將上演建黨百年燈光匯演，為期至7月4日。

至於在湖南長沙，當地周三晚亦在湘江畔舉行大型音樂煙花晚會。時長20分鐘的晚會分為「夢想啟航」、「百年華誕」、「星火湘傳」和「奮楫揚帆」4個篇章，並由「1921-2021」字樣和一枚鮮紅黨徽拉開序幕，吸引大批市民無懼風雨，撐傘觀賞。