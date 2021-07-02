國安部公開絕密檔案　揭73年前情報員最後通聯記錄

中國國務院負責國安工作的國家安全部近日首度解密一份塵封73年的絕密檔案，是一份中共中央情報部電台的《逐日工作報告表》，內容記錄1948年12月30日中共上海地下組織情報員李白，與中央情報部電台最後通聯後，當晚被國民黨特務殺害。

在中共建黨100周年前夕，內地官方電視台新聞頻道近日播出名為《隱秘的使命》系列節目，並經國家安全部批准，訪問當年負責與李白聯絡的中央電台工作人員李康將。現年93歲的李康將，長期在中共的無線電台工作，至1985年才退休。在中共建黨百年之際，她獲頒「光榮在黨50年」紀念章。

李康將憶述，當年被派到軍委電台，後來再派到總台，負責聯絡隱蔽戰線上的電報業務。作為中共中央情報部電台的報務員，她一直負責和上海「峰台」聯絡。雖然她跟上海的情報員李白素未謀面，但長期的配合讓她能準確把握李白的發報「性格」。因此在李白被捕當晚，李康將如約與「峰台」聯絡時已感覺到該次收發電的異常。

為了讓西柏坡（中央）電台能夠一次性抄收準確，「峰台」每次發報時都很慢。但當晚李康將收報的過程中，發現對方突然加速，發報中途又突然停了，匆忙打出一個「等一等」的訊號，但李康將等了半天，對方只發了代表「再見」的訊號。其後，中央收到密電指李白夫婦被捕，峰台被破。而該代表「再見」的訊號，也成為李白的絕筆。李白的事迹之後多次被搬上銀幕，內地電影《永不消逝的電波》以及由影星郭富城演出的《密戰》，均以這名中共情報員為原型。