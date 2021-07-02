疫情下要求外賣「送上樓」　外賣員陷兩難

台灣本土疫情持續，民眾均減少外出，選擇以叫外賣的方式避免接觸及感染風險。有外賣員近日在社交平台反映，有點餐者特別指示外賣員必須將食物「送上樓」，讓他無言又無奈，同時引發網民熱議。

該名外賣員周三（6月30日）在Facebook社群「爆怨2公社」發文指，日前在送外賣期間經過某戶人家門口，看見門上貼着通告寫道：「某幢5樓之2住戶，請外送員送餐時特別指示必須要送上樓，已經被我撞見很多次」。發文又稱，目前印度Delta變種病毒肆虐，上述住戶不遵守規定下樓取食物，恐增加鄰居染疫風險，一旦爆發疫情，務必舉報該住戶並提告求償。

外賣員質疑，疫情嚴重期間點餐者如非身體因素，「下樓取食物拿真有那麼難嗎」，另抱怨不滿足要求只怕會收到負評及投訴，遂將通告拍下並上傳反映。

文章意外地掀起網民爭論，有人認為，外賣員確實應為鄰居健康着想，疫情期間避免接觸，「這種住戶真的很糟糕，自己下來拿很難嗎」、「除了防疫之外也應該保護其他住戶跟門戶安全」但也有持相反意見的人認為涉事住戶或有難言之隱，「應該是在居家隔離」、「可能真的腿不方便吧」。