內地昨增18宗輸入確診　廣州方艙實驗室休艙

內地周五（7月2日）公布過去一日全國新增18宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，上海新增1宗疑似病例，無新增死亡病例。廣東省已連續10日無出現本地確診，該省佛山市南海區同日宣布將疫情風險等級由中降至低。位於廣州的「獵鷹號」氣膜方艙實驗室，周三（6月30日 ）完成最後一批檢測任務後，亦完成使命宣布「休艙」。

新增的境外輸入確診病例分別為廣東8宗、福建5宗、上海3宗，遼寧和江蘇各1宗，另新增22宗境外輸入無症狀感染個案。至今內地累計91,810人確診，當中4,636人病亡。

佛山市南海區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周五發通告，自當日起，將佛山市南海區桂城街道中海錦城國際花園3街3幢風險等級由中調整為低。通告同時提醒民眾要提高防範意識，如出現發熱、咳嗽等急性呼吸道症狀，要及時到當地定點醫療機構就診。

國家衞健委日前表示廣州、深圳及東莞三地的社區傳播均已阻斷。自廣州爆發這輪本地疫情後，當地為滿足大幅提升的核酸檢測需求，於5月30日在廣州體育館搭建起6組「獵鷹號」氣膜方艙實驗室。經過整整1個月，該實驗室累計完成核酸檢測近150萬支，完成逾1,200萬人次篩查。