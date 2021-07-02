防疫旅館大火致消防員殉職　家屬撰988字痛批在位者無能

台灣彰化喬友大廈的防疫旅館周三（6月30日）發生大火，消防員陳志帆不幸殉職。他的堂弟周四（7月1日）晚在社交論壇寫下988字心聲，透露得知失火時，心中一直很不安，看到堂哥名字持續在新聞上出現，便致電給堂姊，但無回應。隨後堂姊傳來一句訊息，「我知道你要問甚麼，對，我在殯儀館」。

堂弟透露，因與堂哥年紀相近，是堂兄弟姊妹中關係最親近的，自小一起玩耍。他又大讚，陳志帆相當正直又老實，很會讀書，是同輩中少數能考上第一志願的人。志帆的父親也是志願消防員，經常穿梭在鄰里與社區間熱心付出，就算他與堂哥不是直系血親，他都能感覺到失去至親的心情有多複雜和難過。

堂弟直言，喬友大樓是彰化的黑歷史，經歷多次政黨輪替且四度發生火警，但卻始終沒有改變，這幢建築物仍舊矗立，但他叔叔家中唯一的男生、用心栽培的兒子就沒了，不只折損栽培的人才，更是讓一個家庭破滅，痛批藏在意外背後的並非不可抗的因素，而是在位者的怠惰與無能。堂弟盼望社會能正視基層消防、警員處於第一線的安全跟權益，別再發生能預防的憾事。

陳志帆的母親亦批評，政府應提供充足的消防裝備，「這都是老掉牙的要求」，為甚麼兒子會最後才被找到」，希望政府要查清楚、給答案。陳父忍不住痛批，「有功勞上司拿走，基層做得要死」。