妻兒燒死獲億元人民幣賠償　深情丈夫突爆再婚誕女

浙江省杭州市4年前發生一宗轟動社會的保母縱火案，奪走林生斌的妻兒4人性命，而林男事後獲得巨額賠償金。多年來，他不時在社交媒體發表思念妻兒的圖文，惟周三（6月30 日）他突然宣布已再婚並誕女。林生斌的大舅對此感五味雜陳，又似有所指稱「我妹留給二老的，也該憑你自己良心做個了結」。

2017年6月22日，當理髮師的林生斌的家中保母莫煥晶放火燃點梳化和窗簾，燒死在房間的林妻朱小貞和3名子女，林男則因為出差避過一劫。林男事後向物業管理及杭州消防局等9個單位提告索償，最終獲1.2億人民幣（約1.46億港元）後撤訴。慘劇發生後，林男以子女名字創立服裝品牌，又以「老婆孩子在天堂」為名開設社交帳號，並當起直播帶貨。

給人深情形象的林，周三突宣布再婚並誕下女兒，表示「我現在有了新的生活，她是一個完全包容理解我隨時氾濫的情緒，並讓我有安全感的一個女孩。也有了可愛的小公主」。有網民替他有新人生感高興，但更多人表示無法接受，稱「一邊用深情人設賣貨，一邊戀愛生小孩，對你不禁肅然起敬，真的活得太通透了」。

消息傳出不久，林男的身世亦隨即曝光。據指他出身是小學畢業的理髮學徒，靠娶到白富美的朱小貞生活才得到改善。又有傳他曾因亡妻的遺產與大舅對簿公堂，其岳夫也指林獨吞從案件獲得的巨額賠償。朱女的兄長得悉林男再婚後發文，稱一方面祝福對方，卻心疼妹妹，又指「本來不想多說曾經的種種，為生活你營造你的人設也正常，但我和身邊的親人每每在各種社交平台上看到你，總會泛起餘傷」。

另有網民起底林的新歡，指她才24歲，二人更在悲劇發生當年便有來往。目前她已把微博清空，又取消對林的關注。