取代補習社　政府要求學校提供暑期託管服務

內地各地近年嚴打校外培訓機構，令多間補習社停業。北京市教育部門周五（2日）發布指，為幫助暑假期間無法照顧子女的家長，各區教委將提供小學生託管服務。有學校教師批評，政府為學生和家長「減負（減輕負擔）」時，卻為老師「增負」，無端增加老師的工作量。

據市教育委員會交代，託管服務面向小學一年級至五年級學生，計劃以街道、鄉鎮為單位，確定託管服務承辦學校。託管服務內容主要包括提供學習場所，開放圖書館、閱覽室，進行體育活動等。然而，為響應教育部為學生和家長「減負」的目標，託管服務將不會集體授課。

無獨有偶，河南省多地教育局上月底發布緊急通知，要求校外培訓機構全部暫停營業。其中岳陽市統計局網站刊文，建議取消課外和網絡輔導班，減輕家長的經濟壓力。但措施卻引起部分家長不滿，質疑若子女暑假不補習，長達約兩個月的假期將無處可去。

內地升學規劃專家梁挺福指出，內地目前有大量雙薪家庭，無法同時兼顧照顧子女與工作。校外補習社可以幫家庭有效緩衝時間衝突，更可以幫助一部分孩子彌補課內學習的不足。有教師亦斥責，老師本身已工時長，患病請假還需顧慮不能延誤課程。如今政府再把補習社的社會功能轉嫁至教師身上，壓力只會百上加斤。