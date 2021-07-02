台今增57宗本土確診 多15人染疫亡

台灣新冠肺炎疫情持續，周五（2日）公布新增57宗本土確診病例及1宗境外輸入病例，另多15人死亡。美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）周五證實，台灣已經透過COVAX全球疫苗計劃全球分配機制平台，選擇訂購由其公司生產的新冠疫苗，但未透露訂購數量、交付日等細節。

指揮中心指出，新增本土病例分別為25名男性和32名女性，年齡介乎未滿5歲至90多歲。患者居住地區最多的為台北市29宗，其次是新北市15宗；台北確診數字自5月中旬以來首次超越新北市。台北市環南市場出現群體感染，相關確診數字未有列入今日公布數字。

台灣疫苗短缺，當局目前已透過COVAX訂購476萬劑疫苗，但至今僅獲60多萬劑英國阿斯利康疫苗，該款疫苗疑可致血栓。諾瓦瓦克斯醫藥上月公布三期臨床試驗期中數據，指旗下疫苗對中度和重症防護力達100%，整體效力為90.4%，預計今年第3季申請美國緊急使用授權。

另外，流行疫情指揮中心周五上午與各縣市政府召開全台防疫會議。會上決定，鑑於台灣群體感染持續發生，各地政府將持續進行社區篩查及檢測，同時加強宣導落實三級警戒注意事項。對於學校持續停課，幼稚園面臨倒閉，陳時中表示目前尚要集中精神處理環南市場疫情，他未有回應何時可復課。