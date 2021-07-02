國台辦斥民進黨口出濫言　謀分裂「死路一條」

中國大陸周四（1日）慶祝中共建黨100周年大會，國家主席習近平發表講話時，提到實現兩岸統一是黨內矢志不渝的歷史任務。台灣的陸委會同日表示，台方會堅定捍衞主權、維護台海和平穩定。大陸國台辦周五（2日）警告民進黨當局，搞對抗、謀分裂不過是癡心妄想，「只能是死路一條」。

陸委會周四表示，台灣社會堅持的核心價值是民主自由、人權法治，與大陸的專制政體存在較大制度差異；又強調兩岸關係的本質在於相互尊重與善意理解，呼籲北京當局正視兩岸現實，放棄強加的政治框架及軍事恫嚇。

國台辦發言人朱鳳蓮周五回應，民進黨當局口出濫言，再次暴露其甘當西方反華勢力棋子，謀求「台獨」分裂的卑劣本性。她又批評，民進黨當局施政無能、操控輿論，自上台以來單方面破壞兩岸共同政治基礎，依附外部勢力操弄「反中仇中」，導致兩岸關係緊張動盪。

朱鳳蓮重申，解決台灣問題、實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。陸方將堅定不移地堅持一個「中國原則」和「九二共識」，推進祖國和平統一進程，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。