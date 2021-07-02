殉職消防妹妹發834字聲明　籲政府盡快公布調查真相

台灣彰化市的喬友大樓防疫旅館大火事故，造成4死20多傷的慘劇。殉職消防員陳志帆的妹妹周五（2日）下午發表834字聲明稿，希望政府能盡快成立調查委員會並完成搶救報告書，同時要求立紀念碑，希望提醒下次不要再有人命無辜犧牲。

陳的妹妹指出，彰化縣消防局的人手方面長時間以來均是全台排名最低，但父親、哥哥和自己仍選擇任職消防投入救災工作。家中3人均熟悉火場搶救規定，惟坊間報道哥哥最後被發現時，是單獨一人身於旅館房間，家屬對此存有疑惑，質疑當局沒有落實兩人一組入內搶救的規定。

她又呼籲縣政府盡快完成火災搶救報告書，並對外公布，公開火勢與煙流擴散圖及時序、對家屬召開說明會完整交代案情。期盼縣府能全力調查真相，如發現有缺失應擬定改善計劃並公開讓大眾監督。

聲明最後提到，希望就陳志帆今次殉職一事立紀念碑，紀錄其救災事迹及殉職原因，給後世借鏡，為所有進入火場的消防員做一個保護傘，提醒下次不要再有人命無辜犧牲。她強調，不希望消防制度是透過殉職帶來改革，並請政府開放消防員組織工會，確保聽見基層聲音。