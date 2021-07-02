深圳超市推出防騙菜式　增強中老年人防詐意識

廣東省深圳市近日有大型連鎖超市推出了創意菜品，同時為大蒜、豬肉、鮮魚、雞蛋等各種生鮮食品的包裝，印上「懂裝蒜」、「慧眼豬」、「防釣魚」、「反詐蛋」等防騙字句及名稱，引起市民關注。

內媒周五（1日）報道，為了加強市內老年人的防詐意識，錢大媽社區生鮮超市連鎖店近日在中國人民銀行深圳市中心支行的指導下，與財付通、騰訊理財通聯合共同發起一個中老年人金融知識普及活動，重點教授防騙知識。部分食品包裝上更印有如「只要不上當，騙子變成窮光蛋」等琅琅上口的標語，以趣味的形式提醒防墮金融詐騙陷阱。

超市另外還設有反詐專員值班，向中老年群眾講解常見的詐騙手段、受騙後的補救措施等知識，以互動答題形式加深理解與記憶。直白的宣傳方式大受歡迎，引來很多中老年人前來光顧。

不少網民均表示支持活動，「得轉發給自己的爸媽看看，讓他們在買菜的同時也學到很多 」、「以後爸媽在買菜，就相當於在學知識，可行，而且也值得傳遞」、「像老年人就得用比較貼近生活的方式來引導他們，不要上當受騙，白菜這一招絕了」。