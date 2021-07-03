比賽奪一等獎意外爆紅　汽修班女孩︰我的人生我做主

就讀於深圳市第二職業技術學校「汽車運用與維修專業」的17歲高二女生古慧晶，近日在網絡爆紅，被網民譽為又颯又美的「汽修班女孩」，更盛讚她「用實力打破了性別和職業偏見」。惟古慧晶接受內媒採訪時坦言，自己只是出於興趣才選擇職校汽修專業，也曾被外界質疑，對於走紅感到開心，因覺得自己的選擇得到社會認可。

「職校生都是在混日子、女孩不能學汽修，這些都是刻板印象。」古慧晶憶述，她自幼就喜歡汽油的味道，每次在電影中看到汽車改裝鏡頭都會特別興奮；在初中畢業那年，她面對升讀普通高中或職業高中兩條路的選擇，最終決定沉浸在自己感興趣的世界中，因為覺得這更有意義。不過，其家人對此並不理解，有些親戚更視她為笑話，雖然她對身邊人的看法也有些在意，但從不後悔自己的決定，「話是從別人嘴裏說出來的，但選擇是我自己的選擇」。

入讀職校後，古慧晶終能進入自己喜歡的「汽車世界」，但過程絕不輕鬆，汽修不但需要腦力，更需要體力，班上的同學也以男生佔絕大多數。不過，她未有放棄，為趕上進度，甚至在課餘時間請教老師和師兄。高一時得知校方針對「廣東省職業院校學生專業技能大賽」組建集訓隊後，她經常到實訓室觀察備賽的師兄們，後來更加入隊伍。

至今年3月，校方再為組建本年度大賽的參賽隊伍，古慧晶亦順利成為參賽隊員之一。在所有參賽選手和後備選手中，古慧晶是唯一一名女生。今年4月，她成功在機電維修賽項目中獲得一等獎，且刷新引擎拆裝賽項目的全校記錄，也成為廣東省第一名參加此類賽事並奪得一等獎的女生。

意外走紅後，網民稱古慧晶是「超颯的汽修班寶藏女孩」。對此，她感到很開心，坦言「很多人會因害怕被人嘲笑、質疑，而不敢去嘗試」，但她不希望被標籤化，「我的人生我做主，其他的就讓別人說去吧」。