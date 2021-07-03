老婦違規遇交警截查　狠心棄下孫女揚長而去

老人家一般對孩子都愛護有加，但近日在四川省華鎣市，卻有一名極不負責任的祖母，因小事與交警爭執，一怒之下竟獨留年幼孫女在街邊，自己驅車揚長而去。

據指事發於上周六（6月30日），交警在華鎣市某條街道上檢查沿路經過的汽車。一名老婦因其駕駛的電單車違規加裝遮陽擋被攔下，被交警要求將遮陽擋拆除。當時老婦情緒激動，不斷指罵交警，認為對方的要求不合理，突然將孫女放在路旁，然後氣沖沖地轉身步離該街道。

過了一會老婦回到該街道，當所有人以為她是來帶走孫女時，她卻逕自走到電單車旁，一言不發便騎車離開。這時坐在路旁的孫女大哭起來，但老婦視若無睹，就這樣把孫女丟下給警員。對於老婦的舉動，交警和在場人士都大感錯愕。過了約半個小時，老婦也沒出現，交警惟有將小女孩帶回派出所，再通過各種方式終聯絡上女孩的家人。最終女孩的母親趕到派出所抱回女兒。

事發片段傳到網上後，有人直指該名老婦「太可怕」，「在她眼中，車竟然比孫女都重要」。也有人擔心事件將令小女孩幼小的心靈留下陰影。更有網民調侃稱，面對這種家姑，「兒媳婦（會有）甚麼心情」。