立陶宛倡常設中歐峰會　統一歐盟對華政策

中歐關係複雜，歐盟成員國之一的立陶宛周四（1日）去信歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾，提議今年下半年邀請中國領導人到比利時布魯塞爾，與歐盟27個成員國領袖舉行「27+1」峰會。立陶宛外長蘭斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）周五（2日）表明，不應再由法國及德國主導中歐關係，歐盟要有統一對華策略。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）去信查爾斯‧米歇爾，希望中國領導人應邀到布魯塞爾出席峰會，「27+1」峰會亦應定期舉行，由成員國領袖之間的對華戰略討論驅動。他續指，遺憾地中國近年不太願意合作，變成一個更不公平及系統性的競爭對手。

立陶宛對華立場轉趨強硬，退出了東歐國家與中國組成的「17+1」峰會，又在外交上支持台灣，同時尋求歐盟國家團結對華。法德主導歐盟事務，兩國領導人早前獲安排與歐盟領袖共同見證《中歐投資協定》簽署，又曾一同與中國舉行峰會。

被問及是否要避免再有這類法德主導情況，蘭斯柏吉斯認為要避免，指出歐洲與中國往來被視為雙邊關係，大國有自己的途徑與中方對話，沒有統一的對華立場及對話方式。他說，不是國際夥伴或其他國家分化歐盟，而是歐洲與其他國家對話時搞自我分化，建立「27+1」機制可解決問題，希望更多國家跟隨立陶宛退出「17+1」峰會。