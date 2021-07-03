中印加派邊境部隊　華駐軍增至5萬人

中印邊境局勢有升級迹象，美國傳媒周五（2日）報道，兩國近數個月不約而同向爭議地區增派兵力及先進軍備，部署規模是數十年來最高水平。中國解放軍的駐軍人數由去年同期1.5萬人，增加至最少5萬人，又部署防空導彈應對印度戰機。

報道提及的解放軍增兵情況，由印度情報和軍方官員提供，又指印方也採取對等行動，部署數萬名軍隊及先進火炮反制；兩國也在邊境地區建設基礎設施，包括加裝保溫設施的小屋及臨時營房，確保駐守當地的軍隊能夠安然度過喜馬拉雅山寒冷的冬天。報道又指，大部分增兵活動都發生在拉達克東部地區。

與此同時，中國官方傳媒日前先後披露，西藏軍區部隊在海拔4,500多米的高原訓練場，展開實彈射擊訓練；新疆軍區則舉行高原駐訓以來首次實彈射擊訓練，檢驗官兵在陌生地區、環境及極端氣候下的協同作戰能力。報道指，印度官員擔心中方利用今年的年度夏季訓練，掩飾向區內永久調派更多部隊一事。

印度去年開始加強空軍巡邏邊境的能力，在北部哈里亞納邦成立由18架戰機組成的中隊，部分戰機更飛往拉達克東部地區執行任務，同時計劃在接近邊境的西孟加拉邦組建另一個戰機中隊。未知是否因應印方上述軍事活動，報道指中國向區內調派紅旗9型防空導彈，它類似俄羅斯S300及美國愛國者防空導彈。

報道引述中國外交部發言人指，邊境局勢穩定及可以控制，兩國準備新一輪軍事會談以緩和緊張情況；又稱中方認為任何軍備競賽，以及旨在軍事控制的基礎設施建設，對維持邊境地區和平及安寧不是有建設性。印度外交部暫未評論報道內容，有美媒上月28日報道，駐守邊境的印度軍隊增加5萬人至20萬人。