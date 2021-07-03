被問及中美高層今年會否有接觸 王毅︰看美國有沒有誠意

中國國務委員兼外交部長王毅周六（3日）在清華大學出席第9屆世界和平論壇開幕式，並發表主旨發言。在會上，王毅批評美國一些勢力試圖在台灣問題上鋌而走險，強調國家統一是任何人都阻擋不了的歷史潮流。被問及中美高層今年會否有接觸時，王毅則指希望恢復對話，但要看美國有沒有誠意，目前中方最重要的是繼續辦好自己的事。

在台灣問題上，王毅指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，推進祖國和平統一進程是中國政府始終堅持的既定方針；惟一段時間以來，美國一些勢力試圖在台灣問題上鋌而走險，不斷縱容和鼓勵台獨分裂勢力，這是極其錯誤和危險的；中方正告該些勢力，實現國家完全統一是任何外部勢力都無法撼動的時代的大勢。

針對新冠疫情，王毅重申，當務之急是加緊構築抵禦病毒的「免疫長城」，各國應當秉持人類衞生健康共同體理念，超越政治歧見，毫無保留地展開國際抗疫合作；中國提出並堅定履行疫苗作為全球公共產品的莊重承諾，在自身疫苗需求巨大情況下，仍向全球提供超過4.8億劑疫苗，覆蓋近100個有需要的國家。他又指，病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，是世界各國的共同義務，應當在全球範圍展開，中方堅決反對各種政治化、標籤化、污名化的企圖。

此外，中國代表周五（2日）在人權理事會第47屆會議，與隱私權問題特別報告員對話時，對於美國、英國、加拿大、澳洲等「五眼聯盟」國家長期實施大規模、有組織、無差別的網絡竊密與監聽、監控活動表達關切，並指「五眼聯盟」以打擊網絡犯罪為由，公開要求科技公司在加密應用程序中安裝「後門」，嚴重侵犯公民隱私權，希望隱私權問題特別報告員密切關注上述問題。