華女作家憑《流浪蒼穹》　擠身英國科幻小說獎入圍名單

英國著名的科幻小說獎「亞瑟．克拉克獎（Arthur C. Clarke Award）」在當地時間周三（6月30日）公布第35屆的入圍短名單，中國科幻作家郝景芳以《流浪蒼穹》（Vagabonds）成功擠身名單內。郝表示十分榮幸及滿足。

郝景芳畢業於清華大學物理系，並擁有經濟學博士學位。她從2006年起開始寫作，其短篇小説《北京摺疊》曾在2016年4月獲得雨果獎，是繼劉慈欣之後，第2名獲得「科幻界諾貝爾文學獎」的中國作家。

此次入圍科幻小說獎的《流浪蒼穹》，同為第70屆世界科幻大會中國唯一推薦作品，主要講述火星移民的故事。郝在書中設立了兩個截然不同的世界，分別是完全市場化，享樂主義、個人主義盛行的地球，以及規則嚴明、摒棄自由交易環境的火星。小說主人公在兩個不同制度的世界來回穿梭，陷入迷惘，引人思考。

入圍短名單中共有6部作品，為評審團從去年在英國發售的41間出版社共計105本科幻作品中選出，最終得獎名單將在今年9月頒獎典禮上公布。