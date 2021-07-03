航天投資董事長疑謀求推薦不成　打傷兩院士

內媒周六（3日）報道，北京國際宇航科學院55歲院士王晉年近日實名舉報，指中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶，因要求推薦不果，竟毆打他及85歲院士吳美蓉，導致他們脊椎斷裂和肋骨骨折，目前仍留院治療。據報警方已介入調查。

舉報信指，張陶在上月6日邀請王晉年及吳美蓉到航天投資控股有限公司，並與兩人共進晚餐。期間，張表明今年將申請院士資格，希望獲兩人支持，惟王認為雙方只是初次見面，希望了解對方工作後再議。張陶其後與王晉年爭執，更毆打王晉年，吳美蓉見狀，強烈要求離席。

至當晚10時許，張陶及其下屬送兩人返回住所途中發難，不斷對王晉年拳打腳踢，甚至緊勒其頸部，又把吳推倒。舉報信指，王晉年被毆打近1小時，期間一度昏迷，他與吳事後被送院搶救，吳被診斷為胸椎輕度壓縮骨折、腰椎滑脫，王則多處肋骨骨折、全身多發性軟組織損傷。

對此，中國航天科技集團有限公司黨群工作部回應稱，集團對事件高度重視，正全面了解事件的真實情況，後續將根據事實情況，依規依紀進行處理。

資料顯示，張陶出生於1964年，曾任香港航天科技國際集團有限公司執行董事兼黨委委員，現為航天投資控股董事長。王晉年及吳美蓉則為國際宇航科學院（IAA）主席團成員，其中吳美蓉曾獲IAA最高獎項「馮·卡門獎」，是首位獲得此獎項的女性航天科技專家。