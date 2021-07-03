全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，中國工程院院士鍾​南山周六（3日）參加上海科技大學2021屆畢業典禮時表示，中國的全病毒滅活疫苗，對於感染、肺炎、重症的保護率均是有效的，對Delta變異株亦有效，呼籲民眾放心接種。他又透露，中國目前正研發71款疫苗，其中9款已可使用，2款被列入世界衞生組織緊急使用清單中。

對於廣東廣州市早前爆發的新一波疫情，累計153宗確診病例，鍾南出指出，廣州如未有認真防控、精確追蹤，根據疫情規模數學模型的結果，20多天內約有730多萬人受感染。他又總結了近期廣州防疫的經驗，分別是迅速鎖定感染源、精準查清傳播鏈，推出健康碼「黃碼」制度等。其中，通過手機定位或公共場所監控，與確診病例同時段在密閉或通風不良場所，或高危地點周圍250米範圍內停留1小時以上人員，均顯示為「黃碼」，須在24小時內完成檢測。

鍾南山又指，Delta變異株「太狡猾了」，傳染速度快，因此需要更新「密切接觸者」的概念，由過往的「在發病前兩天的家人，同辦公室，1米之內同吃飯、開會的」改變為「在同一空間、同一單位、同一建築，在發病前4天相處等」。他強調，一隅不安，舉世皆危，疫情防控需要全世界的共同努力。