屢有市民誤食毒野菌現幻覺　省衞健委發短訊提醒

受地理位置及氣候等因素影響，每年4月到10月間都是雲南盛產野菌的季節；又因雲南省內長有不同品種的野生菌類，經常有市民誤把不可食用的野外毒菇帶回家烹調，導致中毒。近期，該省就發生多宗市民誤食毒野菌中毒的事件，省衞健委上周六（3日）更發短訊，提醒市民不要誤食有毒野生菌。

內媒報道，曲靖市一名男子上月18日吃了路邊買來的野生菌後，當街昏迷。警方接報到場，發現他語無倫次、胡言亂語，才知是中了菇毒，須送院治療。至上周三（上月30日），昆明市一名張姓女子在聚會進食有毒的牛肝菌後，出現食物中毒症狀，甚至出現幻覺；張形容，當晚關燈上床後竟看見天花板有一張漁網垂下來，又有許多綠色小精靈飛向自己，是同行數名中毒者中，症狀最嚴重的一個，幸經送院治療後，已無大礙。

同在昆明市，近日亦有一名大媽食用毒菇後產生幻覺，須送院治療。據報道，大媽在病床上一直驚呼「有老鼠，抓老鼠」，不斷揮舞雙手，想要捉住幻覺中的老鼠，令家人哭笑不得。

接連多宗中毒事件，引起輿論關注，有網民提醒，「千萬不要自己去嘗試致幻野生菌，幻覺體驗是小，性命是大」、「輕症才有幻覺，一定要謹慎」。