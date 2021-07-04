內地暴雨持續部分列車停運　桂林多地洪災

隨着南方暴雨主雨帶北上至沿江到黃淮南部一線，江漢及江淮一帶周日（4日）雨勢強勁，江蘇、安徽、湖北等局部地區下起大暴雨，北京西站因應惡劣天氣取消多班開往南方的始發列車。由於副熱帶高壓北上，降雨減少減弱的江南及華南一帶的高溫天氣將逐漸擴大並增強。而廣西桂林市日前發生洪災，需要武警官兵緊急馳援。

內地南方上周六（3日）暴雨持續，浙江東北部、江蘇南部、安徽南部、湖北東南部、江西北部、湖南西部、貴州東南部、廣西北部雨勢猛烈，位於北方的華北、東北等地也出現雷陣雨，其中河北東北部、遼寧西部、山東威海等地雨勢強勁。安徽中南部、江蘇中南部、四川盆地東南部等地周日料繼續下暴雨，西藏東南部、河北北部、北京北部等地周一（5日）預料亦有暴雨。

氣象部門提醒，湖南、湖北、江西、浙江、安徽和廣西的部分地區發生山洪災害、山泥傾瀉和中小河流洪水的風險較高，當地公眾和相關部門要密切留意氣象部門發布的各類預警，做好相關防範措施。上述地區民眾外出亦要注意臨近預報，防範雷電、冰雹等強對流天氣帶來的影響。

廣西桂林市上周五（2日）暴雨成災，多地發生內澇，其中龍勝各族自治縣多地降水超預警線，引發河水倒灌、山洪暴發等情況，危及縣城內民眾的生命安全和財產利益。武警廣西總隊桂林支隊在災情發生後，火速派出10多名官兵趕往事發區域，展開抗洪搶險工作，災後重建、安全檢查目前仍在進行中。