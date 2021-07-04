美媒稱華建逾百導彈發射井　華專家指不現實也沒必要

美媒日前引述美國專家分析稱，中國在西北部的甘肅玉門市附近沙漠地區，建造逾百個洲際彈道導彈發射井，或為中國東風41洲際彈道導彈而設。美國國務院其後批評，中國偏離數十年來基於最低核威懾的核戰略。內媒評論周日（4日）反指，西方企圖藉輿論向中國施壓；有內地專家則認為，建造如此龐大數量的導彈發射井，不現實也沒必要。

內地官媒評論指，美國和西方一些機構的目的很明顯，就是向中國的核威懾建設施加輿論壓力，逼中方就各種似是而非的資訊表態，透過高調炒作令中國苦於招架應對，從而束縛中國的手腳。評論認為，可任由西方隨便說隨便猜，這也可看成現階段中國實現核威懾的一種方式；又指中國的核力量始終維持在國家安全需要的最低水平，但必須高度可靠，隨中國國安形勢而改變。面對美國的軍事壓力日增，中國制止美國戰略衝動的核威懾力必須相應加快提升。

內地軍事評論員宋忠平受訪，談及美媒有關中國建造大量導彈發射井的報道，質疑作出上述分析的美國專家欠缺專業，甚至不具備基本的軍事常識。宋認為，中國在一個區域集中建設百多個導彈發射井並不現實也沒必要，不存在這種可能。他指出，陸基核導彈目前最佳的發射方式是無依託式發射，即發射車機動發射或鐵路機動發射，不易被敵方偵測，且戰場生存能力強，相反有依託的發射井實際在戰時的生存能力較低。

宋指出，發射井是上世紀冷戰期間早期核武普遍採用的方式，但隨着核武的現代化、信息化、快速反應化技術的發展，此方式已落後，美國與俄羅斯兩個擁核大國也沒有新建發射井，耗費大量人力物力財力。他又指，火箭軍的東風41導彈本來就是一款車載的固體燃料洲際導彈，可做到無依託機動發射，另建發射井實屬「捨近求遠」，批評美媒只是一如以往炒作中國核武威脅論。