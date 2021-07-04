日援助太平洋島國基建　暗中抗衡中國

日本首相菅義偉上周五（2日）出席太平洋島國視像峰會，重申將向太平洋島國提供基建援助。日媒上周六（3日）報道指，日本政府在表面上否認意欲對抗中國，但實際上卻高度警惕華企加強與太平洋島國合作，尤其是有關安全保障的基建方面。

日本內閣官房副長官坂井學在會後表示，菅義偉談及與威權主義的競爭，但並非針對特定國家；外界認為是暗指中國。報道指，很多資源貧乏的太平洋島國非常依賴中國，避免與華敵對，雖然日方理解情況，但仍暗中致力排除中國的影響力，希望與美國聯手應對，並透過重要的太平洋島國峰會推進此想法。

報道提及連接太平洋島國瑙魯共和國、基里巴斯、密克羅尼西亞與美國屬地關島的海底電纜工程，有中國公司華海通信、日本和法國企業投標，原本以出價較低的華企有優勢，但有指日方提出華企帶來的潛在安保威脅，向美國求助，最終令項目流標。

報道又指出，華企在移動通訊和港灣建設等項目上，與太平洋島國加強合作，日美等國政府已開展情報戰阻撓。日本政府藉着太平洋島國峰會，與各國建立信賴關係和網絡，並加以利用，力爭在情報戰佔上風。