因爭執離家出走12年　警方助女子與家人團聚

內地公安部今年初展開「團圓」行動，加強偵破拐賣兒童積案、查找失蹤被拐兒童。重慶市公安局周日（4日）公布，當局近日在當地發現一名流浪女子疑似走失人士，經過「全國打拐庫」的資料訊息比對下，並成功協助她與失散12年的父母重聚。

事發於2009年初，未滿14歲的劉娜因瑣事與家人發生爭執後離家出走，劉父以為女兒只是找同學見面，「忘了煩惱就會回家」，未料一走就過去12年。直至上月29日，劉父及妻子接獲警方電話，指已經找到二人的女兒。

九龍坡區分局石坪橋派出所警方表示，上月27日晚梳理轄區人口、住房等情況，有居民反映近半月有年輕女子時常出現在附近，疑似流浪人員。警方根據群眾提供訊息找到該名女子後，並將其帶回派出所，惟後者不願透露真實身份，但當警員提起「與家人失散」等話題時，女子卻顯得有所觸動。

經過全國打拐庫的資料比對後，警方發現一名失蹤人員與該女子相貌相似，其真名為劉娜，現年26歲，戶籍地為安徽省亳州市渦陽縣。警員其後透過安徽警方聯繫劉娜的父母，通過DNA技術鑑定比對後，最終確認流浪女子正是2009年劉氏夫婦失蹤的女兒。