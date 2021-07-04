再刷新世界紀錄　華為「鵬城雲腦II」超級電腦獲兩項冠軍

內地科企華為上周六（3日）公布，根據國際超算大會（ISC21）近日發布的最新一期IO500排行榜，昇騰AI基礎軟硬件的「鵬城雲腦II」超級電腦再次刷新世界紀錄，蟬聯全系統輸入輸出及10節點規模系統兩項世界冠軍；其中，全系統輸入輸出性能的得分，更是第二名的近20倍。

根據華為介紹，「鵬城雲腦II」超級電腦是鵬城實驗室與華為聯合打造的人工智能大科學裝置，用以AI領域，諸如電腦視覺、自然語言、自動駕駛、智慧交通、智慧醫療等各類基礎研究與探索。在硬件方面，由昇騰AI處理器打造的「華為Atlas 900 AI集群」為「鵬城雲腦II」提供強大的AI運算力；軟件方面，基於CANN異構計算架構及全場景AI計算框架MindSpore的支撐，「鵬城雲腦II」打造了開放的軟件體系架構。

據報道，IO500是高性能計算領域針對存儲性能最權威的世界排行榜之一，自提出以來，已得到包括大學、實驗室等研究機構和商業公司的廣泛認可。

在去年美國超算大會（SC20）、中國超算大會期間，「鵬城雲腦II」接連奪得IO500總排行榜、10節點排行榜兩項冠軍和AIPerf500的世界冠軍，引起國內外關注。截至目前，在基礎研究領域上，「鵬城雲腦II」已協助多個基礎科學領域，包括大模型研究、天氣預測、分子動力學、藥物研發、基因分析等進行科研創新模式變革。