內地昨增22宗確診　瑞麗新增3宗本地個案

內地周一（5日）公布前一日新增22宗新冠肺炎確診病例，其中雲南瑞麗市新增3宗本地確診病例，該市疫情防控工作指揮部發布通告，姐告大橋即日起禁止通行。這是當地10個月之內第三度封城。

全國過去一日新增的境外輸入病例，上海報告6宗，廣東5宗，雲南5例，四川2宗，陝西1宗，另新增14宗境外輸入無症狀感染個案，無新增疑似或死亡病例。內地至今累計91,869人確診，當中4,636人病亡。

雲南省衞健委通報，前一日當地新增的本地確診病例中，2人中國籍、1人緬甸籍，全部為男性，年齡由34至51歲。上述3人均在瑞麗市全民核酸檢測中發現感染，轉送至定點醫院隔離診治後，結合流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果，證實確診。

瑞麗市疫情防控工作指揮部周一宣布加強進出瑞麗及重點區域的管理，同日上午8時起在瑞麗城區、畹町片區範圍內開展全民核酸檢測。各項管理措施包括，在瑞麗工作、生活的市民需憑在瑞麗有效憑證（身份證、戶口簿、產權證等）進入瑞麗；市民有特殊原因需離開瑞麗，必須經市疫情防控工作指揮部審批放行；保證供應及抗疫應急物資統一運至市區各供應點。