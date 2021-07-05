國家市監局前副司長桑林　違紀違法雙開

中央紀委國家監委駐市場監管總局紀檢監察組、北京市監委周一（5日）公布，國家市場監督管理總局廣告監督管理司前副司長桑林，涉嫌嚴重違紀違法問題，已進行紀律審查和監察調查，決定給予開除黨籍及公職處分；收繳其違紀違法所得。北京市監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

經查，桑林違反中央八項規定精神和廉潔紀律，經常藉用管理服務對象車輛，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，接受或提供可能影響公正執行公務的宴請，收受禮金；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項；違反廉潔紀律，違規持有非上市公司股份，要求管理服務對象幫助親屬安排工作；違反工作紀律，干預插手執法活動，不正確履行職責；違反生活紀律，在婚姻關係存續期間與他人長期保持不正當性關係。

上述行為同時構成職務違法，嚴重損害公職人員形象；利用職務上的便利，為他人謀取利益，利用本人職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務便利，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

今年57歲的桑林，大學畢業就入職國家工商行政管理局，曾任國家工商行政管理總局競爭執法局副局長、國家工商行政管理總局廣告監督管理司副司長；2018年8月任職新組建不久的國家市場監督管理總局廣告監督管理司副司長。去年10月23日桑林被免職，7天後被查。