台工黨始創人為大陸學違法招生　收報名費遭起訴

台灣工黨始創人謝正一涉嫌未經許可，自2014年起為大陸的華僑大學、暨南大學在台招生，並每人收取500元人民幣（約610港元）或2,500元新台幣（約700港元）「報名費」。台北地檢署周一（5日）依違反《兩岸人民關係條例》起訴謝和員工等3人。

檢調接獲舉報稱，謝正一於2014年先後與福建泉州的華僑大學、廣東廣州的暨南大學簽訂協議，由謝成立的中華兩岸事務交流協會、台灣推廣教育學會，負責招收台灣學生。謝又指示高雄辦公室主任黃啟信以講師身份舉辦招生說明會，台生只要提供成績單、報名表，和匯款到指定帳戶，幾乎無需甄別就能進入上述大學就讀。

謝正一去年遭偵辦時坦承，已先後介紹至少200至300學生赴陸，收取的報名費也毋須交給對岸。他表示：「（台灣）社會本來就有這個需求，很多人想去，但是（台）教育部遲遲不公布（准許招生）辦法。」檢察官調查後，確認謝、黃等人未獲許可，為大陸學校在台招生，依法起訴。

另謝正一於2003年創立台灣工黨後，去年曾推薦候選人參選立法委員，卻未向監察院申報政治獻金專戶，便收取捐贈7萬元新台幣（約2萬港元），已依違反《政治獻金法》起訴，案件正由台北地院審理。