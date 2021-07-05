新西蘭執政工黨議員指控中國　強摘人體器官

繼早前聯合國人權專家稱收到消息指中國對被拘留的少數族群強摘器官後，新西蘭執政工黨有國會議員亦批評北京活摘人體器官和強迫勞動，要求新西蘭政府對華採取強硬態度。當地媒體指出，上述言論打破了工黨內部避免批評中國的作風。

新西蘭國家廣播電台（RNZ）周一（5日）播出節目，訪問執政工黨國會女議員華爾（Louisa Wall ）。她指稱中國有人被強迫採摘器官如心藏、肺、眼晴和皮膚，供應全球器官黑市交易。她引述英國御用大律師尼斯（Geoffrey Nice）發表的調查報告，指中國持續有政治犯被活摘器官，並流入黑市人體器官國際交易市場。她建議新西蘭推動立法，確保當地在器官移植過程中，不可採用來自中國或任何無法證明捐贈過程符合倫理規範的國家。

她又提到中國強迫勞動問題，相信有100萬名維吾爾族人遭當局關押在「再教育營」，其中不少人被迫採棉。因此她建議西蘭政府應參照英國和加拿大的做法，通過制裁強迫勞動的法案，規管企業引進生產原料時，必須確保原料的製作過程符合相關法規。

報導引述坎特伯雷大學中國問題專家布雷迪指出，新西蘭執政工黨的國會議員少有針對中國批評，即使談到中國也少用負面字眼。新西蘭總理阿德恩及外長馬胡塔均拒絕接受節目訪問，中國駐當地大使館拒評論報道內容。