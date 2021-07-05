美澳日韓海上聯演　否認針對中國

南韓海軍周一（5日）公布，當日起到周六（10日）將在澳洲參加由美國海軍第七艦隊主導的「太平洋先鋒」（Pacific Vanguard）聯合軍演，來自美國、澳洲、南韓和日本四國的海上軍力都有份參加。外界認為，今次聯演是為了牽制中國，但南韓強調並非針對特定國家。

美澳日韓四國的軍艦停泊在澳洲悉尼的花園島海軍基地（Garden Island Naval Base），準備展開為期6天的聯演。其中南韓派出4,400噸級驅逐艦王建號、一架山貓艦載型直升機、3艘高速艇和200多名海軍。美國海軍和日本海上自衞隊分別派出阿利·伯克級驅逐艦和高波級驅逐艦。

軍演項目包括自由攻防戰、反潛戰、海上補給和通訊訓練等。軍事專家認為，美國和澳洲在亞太地區舉行各項軍演，或旨在牽制中國軍力擴張。但南韓海軍強調，太平洋先鋒聯演並非針對特定國家，韓軍是為了提升聯合作戰能力，才從前年起參與這項聯演。

澳洲、美國、加拿大、日本、南韓、新西蘭和英國，本月14日至31日亦將在昆士蘭省中部、東北部以及澳洲東部海域，舉行「2021護身軍刀演習」，也被指是針對中國。南韓國防部另指，尚未敲定今年8月實施、下半年韓美聯合指揮所訓練的具體時間、規模和方式，兩國正商討屆時是否實施驗證未來韓美聯合司令部完全作戰能力的訓練。