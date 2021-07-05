市監總局公布18批不合格食品　部分經天貓淘寶等出售

國家市場監管總局周一（5日）公布，當局近日組織食品安全監督抽檢行動，抽查糧食加工品、食用農產品、乳製品、茶葉、酒類等29類食品、584批次樣品。行動中發現有18批次樣品不合格，主要問題包括重金屬污染、獸藥殘留超標、食品添加劑超範圍超限量使用等，當中有14批次的產品是通過天貓、淘寶、京東等網購平台出售。

當局公布的18批產品中，有兩間網店因微生物污染問題而被罰款。當中由四川省樂山市市中區惠友食品商行在淘寶網經營「淘寶網好又多食品舖」中，出售的巴旦木仁的黴菌數因不符合食品安全國家標準規定。經有關地方市監局核實，該批食品實際由其他食品公司自行分裝及轉售，並非產品說明的原公司產品。當局事後已督促召回同批次產品，並對有關公司作出行政處罰，包括沒收違法所得870元（人民幣，下同，約1,035港元）及罰款7.5萬元（約8.9萬港元）。

市監總局表示，對於抽檢發現的不合格食品，已責成北京、河北、山西、上海、廣東、四川等省級市場監管部門立即開展核查處置，查清產品流向，並督促企業採取下架召回等措施控制風險；對違法違規行為，依法從嚴處理。