首都料雷暴大風或冰雹　水利部提早部署防洪

中央氣象台周一（5日）發出強對流天氣藍色預警，北京等地將出現雷暴大風或冰雹等天氣。國家防總副總指揮、水利部部長李國英上周六（3日）主持會議，研究部署北京和雄安新區防洪安全保障重點工作，要求各部門做好最充分準備。

李國英指，由於海河流域暴雨集中、河流源短流急、洪水陡漲陡落及應對時間緊迫，氣象水文預測今年汛期降雨比往年多2至5成，洪水發生機率大。目前已進入防汛關鍵期，要求相關部門要從最不利情況出發，做好預報、預警、預演、預案等措施。

他又提到，要按照洪水發生的演進規律，以及利用氣象、水文、地理資訊研判，和電子模型系統預演應對洪水，並用「拒、繞、排」的思路方式，在北京、雄安新區等重點地區的城市外圍防洪圈堤達標閉環，在險工險段、重點堤段預設足額的搶險物料，堅決拒洪水於城門之外。

據中央氣象台預計周一下午2時至翌日下午2時，北京、天津等地的部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣；內蒙古中東部、北京等部分地區將有短時強降水天氣，每小時兩量達30至50毫米，局地甚至達70毫米以上。