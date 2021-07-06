陝西漢離家34年忘住址　內蒙警助回家團圓

陝西咸陽市長武縣一名男子，1987年在18歲之齡與父親口角後離家出走，時間一久卻因忘記家中地址而展開流浪之旅。內蒙古呼倫貝爾市海拉爾區警局日前意外發現男子身份，並協助他找回家人，令一家人時隔34年終於團圓。

警方去年在處理一宗勞務糾紛時，發現該男子身份資訊被注銷，遂展開核查。男子自稱名叫成紅科，來自陝西省，離家30多年只能說出老家粗略地址，當局在二代身份證更換潮，因聯繫不上本人，便在2013年注銷其戶籍。

海拉爾區警方與陝西警局聯繫後，請求對方採集成紅科親生父母血樣及基因鑑定測試，同時聯繫成紅科妹妹與身處分局的成紅科視像通話，雖已互相認不出，但通過述説兒時共同回憶，妹妹基本確認哥哥身份，其後基因鑑定結果更作出證實。

成紅科表示，離家時年紀小，沒有帶身份證和現金，多年來輾轉山西、遼寧、黑龍江、蒙古等地，靠做地盤打工謀生。他又稱，其實早想回家，但因記不清老家準確地址，也沒身份證買車票，而一直無法成行。直到內蒙古警方的協助，他終於得以回家，與家人團圓，一家人亦對警方贈錦旗致謝。