航天投資董事長打傷兩院士　遭警方刑事拘留

中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶，近日遭實名舉報，因要求推薦不果毆打北京國際宇航科學院兩名院士。北京朝陽公安分局周一（5日）表示，綜合事實認定和傷情鑑定情況，已依法對張陶刑事拘留。

據此前報道，張陶在上月6日邀請北京國際宇航科學院54歲院士王晉年及85歲院士吳美蓉共進晚餐。他期間表明今年將申請院士資格，希望獲兩人支持，惟遭王拒絕。張陶其後與王晉年爭執，更毆打王及推倒吳，兩人事後均被送院治療。事件引起社會關注，中國航天科技集團亦於周日（4日）公布，已暫停張陶的職務，並要求他配合有關部門調查。

警方表示，上月12日接獲王晉年報案，稱其和吳美蓉在上月6日於朝陽區某小區被他人毆打。經警方調取閉路電視畫面、走訪當晚共餐人員、目擊群眾等，傳喚張陶調查並反覆核實。經公安機關查實，事發當晚7時許，張、王、吳等人共餐時，前者兩人在酒後發生口角，至晚上10時許，張和其同事送吳、王二人回家，但張、王再次發生口角，前者更在樓道和升降機內多次踢踹及毆打對方，而吳亦在勸阻過程被張拉拽、碰撞，兩次倒地，吳回家因身體不適報警送醫診治。

經警方持續與相關醫院、司法鑑定機構會商，跟進吳、王二人的傷情鑑定等報告下，於周一根據身體恢復情況，王到醫院覆診的覆診結果，經專家會商後，司法鑑定機構出具了輕傷二級的鑑定意見，並於同日決定對張陶作出刑事拘留。