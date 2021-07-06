內地嚴管虛擬幣「挖礦」　小型水電站受累蝕讓

內地二手交易平台近日湧現待售小型水力發電站，有分析指原因是近期當局嚴打比特幣等虛擬貨幣，令本來用來為挖礦者供電的這些水電站無利可圖，因而被迫蝕讓。但也有賣家表示，出售水電站是出於自身經營問題，跟政府整治挖礦行為無關。

賣家張輝發於2011年用8,000萬元人民幣（約9,760萬港元）買下一座小型水電站，並把所發電力賣給國家電網。但到了2016年，他在水電站周邊興建一座比特幣挖礦廠房，出租給來這挖礦的公司，同時把部分電力賣給對方。據知，水電站賣給國家電網的電價僅每度0.19元（約0.23港元），但賣給挖礦公司則高達每度0.3元（約0.37港元）。

在水資源豐富的省份，小型水電站亦十分普遍，地方政府過往會給這些水電站提供支持，以達到扶貧、節能和防洪等效益。但由於水電站對生態造成破壞，一些省份已下令定期整改和關閉。近期在二手電子商務平台閒魚上，容量約為5萬千瓦的小型水電站出售數量便有所增加。

中國於今年5月起收緊對虛擬貨幣挖礦行為的監管，有評論認為賣家出售水電站跟政府整治挖礦有關。不過，於二手交易平台以6,000萬元（約7,320萬港元）出售水電站的張輝發稱，出售水電站主要是自己投資房地產出現資金周轉困難。有賣家指出，水電站前期投資大，回報期長，不少人投資了10多年未收回成本。此外，水電站一般建於遠離大城市的深山老林，年輕一代都不願前往工作。