內地昨增23宗確診　專家指瑞麗外防輸入壓力大

內地周二（6日）通報新增23宗新冠肺炎確診病例，其中雲南省瑞麗市新增3宗本地病例。瑞麗市因爆發本地疫情，10個月內3度封城，雲南省長王予波和國家指導組周一（5日）經已前往當地指導抗疫工作。專家表示瑞麗市位處中緬邊境，外防輸入壓力很大。

除本地個案，全國周一新增20宗境外輸入確診病例，分別為雲南8宗，上海4宗，廣東和重慶各3宗，遼寧、福建各1宗。同日新增25宗無症狀感染病例，2宗本地個案出現在雲南。內地至今累計91,892人確診，當中4,636人病亡。

瑞麗一連兩日出現本地確診病例，現有6人確診、2人無症狀感染。王予波周一主持疫情處置工作會議時強調，德宏州、瑞麗市要做好疫情防擴散、防輸出各項工作，把疫情控制在最小範圍。同時加快開展全民核酸檢測、流調溯源、基因測序、密接者隔離等工作，實施嚴格的社區管控，加大邊境和口岸管理力度。

對於瑞麗相隔73日再次出現本地確診病例，武漢大學公共衞生學院教授宇傳華認為，瑞麗位於中國西南邊陲，邊境線長近170公里，中緬兩國居民頻繁來往，且東南亞地區疫情比較嚴重，因此瑞麗的防控難度很大。