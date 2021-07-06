台推出疫苗預約接種平台　即日起離島試辦

台灣隨着疫苗陸續到貨，將擴大接種規模。流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥周二（6日）表示，由行政院推出的疫苗預約平台，將視未來疫苗抵達台數量開放，初步規劃開放第9和第10類市民接種。預約系統即日起在金門、馬祖和澎湖試辦。

陳宗彥透露，疫苗預約系統目前規畫開放讓第九類（18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者）、第十類（50到64歲成年人）接種。在系統推出初期，將實施單周同品牌疫苗模式預約，舉例如這周接種由英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的新冠疫苗，下周將接種由美國藥廠莫德納研發的疫苗。

負責規劃預約系統的行政院政務委員唐鳳指出，市民只要進入預約平台，輸入身份證或居留證號碼、健保卡號、手機、希望進行接種的行政區，以及希望接種的疫苗種類，若符合年齡及資格條件，在疫苗數量足夠的情況下便可進行登記。

疫情指揮中心指揮官陳時中周一（5日）表示，基本方案已由唐鳳陸續與各縣市主管或縣市長開會，由於需要行政人員協助，將安排培訓，而金門、連江和澎湖3地規模較小，可在醫院登記試辦。至於預約會否按年齡優先排序，或以身份證分流，陳時中表示先試辦自願登記，並按目前10個接種類別排序，日後細節會再檢討。