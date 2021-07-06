女探長假扮道友與毒販交易　首度公開拘捕畫面

內地官方電視台聯合公安部於今年國際禁毒日推出名為《隱秘戰線》的人物專訪系列節目，周一（5日）播出一集介紹女探長宋巍假扮癮君子與毒販交易，片中首次公開多個拘捕畫面。

45歲的宋巍從警快近25年，是北京市公安局豐台分局刑偵支隊禁毒大隊探長，也是分局內唯一緝毒女警。她曾帶領隊員破獲4宗部級目標案件，3宗市級目標案件，抓獲涉毒疑犯650多人，繳獲41公斤各類毒品。宋巍表示，緝毒是危險的工作，受傷更是家常便飯。她曾於一次行動中被毒販一腳踢傷了腰，在床上足足躺了半個多月。

2019年夏天，宋巍接獲毒販老白（化名）出獄後再販毒的線報，但一直查不到老白的落腳點。後來她發現老白有名為小莉（化名）的情婦也販毒，經查終取得小莉的毒品交易線索，於是與同袍在其家樓下埋伏，最終逮獲小莉和老白二人，並當場繳獲230多克海洛英。

另一次，同事得到線索指有毒販從外地運毒前往北京，她主動請纓與另一名男同事假扮夫婦，前往毒販入住的酒店進行交易。當進入酒店房間後，兩人拿吸食冰毒用的冰壺與毒販聊天，並趁對方放鬆警惕打開房門讓支援的警員進入逮捕毒販，現場繳獲約2公斤冰毒。

除打擊毒品犯罪，更讓宋巍高興的是讓涉毒者遠離毒品。一名曾被宋巍逮捕的女吸毒者小娟（化名），某天晚上問她能否幫忙替其未婚先孕的3歲孩子辦理戶籍。宋巍最終協助小娟的孩子順利落戶，小娟也找到穩定的工作，徹底與毒品一刀兩斷。