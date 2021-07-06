扮情感大師騙共700萬人民幣　警拘69人

內媒周二（6日）報道，上海警方近日偵破一個以「專業情感諮詢機構」為旗號的犯罪團夥，拘捕69名疑犯。他們利用話術誘騙受害者購買「情感挽回服務」，初步查實涉及全國各地的案件超過500宗，涉案金額達700萬元（人民幣，下同，約840萬港元）。

今年年5月，男子牛牛（化名）向上海市公安局金山分局報案，稱為了挽回與女友的感情，被一家名為「實花教育諮詢」的情感諮詢機構詐騙3.4萬元（約4萬港元）。警方其後調查發現，與牛牛聯繫的所謂心理諮詢師，並未取得國家相關從業資格，而該機構也從未與牛牛的前女友聯繫。在牛牛嘗試挽回感情期間，其前女友已經結婚。

警方於上月2日前往山東展開行動，在當地警方配合下，一舉搗毀5處犯罪窩點，拘捕肖某等疑犯。經查，自2019年起，以肖某等人為首的犯罪團夥，在山東地區註冊成立大量教育諮詢類公司，通過網絡發布廣告，吸引感情受挫的人主動聯繫，利用當事人的迫切心理，精心設計話術獲得信任，捏造事實層層遞進騙財，感情挽回項目收費從2,880元至12,800元（約3,460至15,380港元）不等。

警方表示，受害人平均年齡為29.4歲，其中20至30歲男性受騙者居多，最小受害人僅17歲。目前，肖某等55名疑犯因涉嫌詐騙已被公安機關依法刑事拘留，其餘14人則被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。