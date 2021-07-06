台新增27宗本地確診　69歲老婦感染Delta變種病毒

台灣新冠肺炎疫情持續緩和，周二（6日）新增27宗本土確診病例及2宗境外輸入病例，惟同日新增17人病亡，死亡病例有所回升。早前屏東的印度Delta變種病變群聚疫情再多1人確診，患者為69歲婦人，她曾乘坐枋山白牌車，因而被列入隔離對象。

台流行疫情指揮中心表示，新增之本土病例為17男、10女，年齡介乎未滿5歲至70多歲，個案中台北市14宗佔最多，其次為新北市11宗，屏東縣、彰化縣各1宗；同日新增死亡病例為14男、3女。至今全台累計15,088人確診，當中706人病亡。

針對早前屏東縣出現的Delta變種病變群聚疫情，指揮中心宣布再多1人確診，患者感染源頭為白牌車司機，二人曾於6月20日一同飲茶。指揮中心指揮官陳時中表示，當天一起飲茶的其餘2人亦相繼確診。

至於外界關心台灣本月12日防疫三級警戒能否解封，陳時中指出，有些縣市近來疫情穩定，雙北疫情熱區個案數目也減少，經過多次大規模篩檢隔離也相對安全，希望本月13日之後有個好的預防措施，「在高強度管制之下，走向開放的路」。但他表示，解封與否，最終還是要看整體疫情才能決定。另如何在管制下，對食肆堂食進行有限度放寬，陳時中表示也在規劃當中。